«Питтсбург» одержал волевую победу над «Виннипегом»

Питтсбург, США, , 07:55 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Хоккеисты «Виннипега» трижды выходили вперёд, отличились Брэндон Танев и Марк Шайфли, оформивший дубль.

«Питтсбургу» удалось три раза отыграться благодаря точным броскам Сидни Кросби, Райли Шихана и Дерека Гранта.

Победу «Пингвинз» принёс гол нападающего Зака Астона-Риза за пять минут до окончания третьего периода.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 25 очков в 23 матчах. «Виннипег» идёт на 12-м месте, в активе команды 28 очков в 23 играх.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2).

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