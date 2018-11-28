«Тампа» проиграла в домашнем матче «Анахайму»

Тампа, США, , 07:42 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Тампа Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол защитника «Анахайма» Джоша Мэнсона «Тапма» ответила шайбой Брейдена Пойнта. Российский форвард Никита Кучеров отметился голевой передачей.

В третьем периоде хоккеисты «Дакс» сумели забросить две шайбы и вырвать победу. Отличились Ник Ритчи и Картер Рауни.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 27 очков в 26 матчах. «Тампа» идёт на третьем месте, в активе команды 35 очков в 25 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).

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