Две передачи Проворова не спасли «Филадельфию» в матче с «Оттавой»

Филадельфия, США, , 07:33 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Филадельфия Флаейрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Оттавы» дубль оформил нападающий Брэди Ткачук, ещё по шайбе забили Тома Шабо и Мэтт Дюшейн.

В составе «Филадельфия» точными бросками отметились Трэвис Конечны, Якуб Ворачек и Радко Гудас. Две результативные передачи отдал российский защитник Иван Проворов.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 23-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 23 очка в 25 матчах. «Филадельфия» идёт на 29-м месте, в активе команды 22 очка в 24 играх.

«Филадельфия Флаейрз» (Филадельфия) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 3:4 (1:1, 2:0, 0:3).

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