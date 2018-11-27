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WADA не стало разглашать имена экспертов, которые посетят Москву

Спорт

Посетить московскую лабораторию делегация WADA намерена 28 ноября

WADA не стало разглашать имена экспертов, которые посетят Москву
Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия
Инкогнито

Монреаль, Канада, 27 ноября 2018, 11:32 — REGNUM  Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет разглашать имена трех специалистов, которые будут работать в московской антидопинговой лаборатории, сообщает 27 ноября Матч ТВ со ссылкой на пресс-службу организации.

«На данном этапе мы решили не разглашать имена этих трех экспертов, — говорится в сообщении. — Это позволит им работать без лишнего давления».

Отмечается, что в состав делегации из трех человек, которая будет работать в московской лаборатории 28 ноября, вошли ученые, которые обладают специальными техническими знаниями.

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Напомним, в сентябре исполком WADA восстановил статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), однако были озвучены два обязательных условия, невыполнение которых может грозить РУСАДА лишением статуса, а российским спортсменам — права выступать на международных соревнованиях.

Так, до конца текущего года экспертам WADA российская сторона должна предоставить доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, а до 30 июня 2019 года — передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Посетить московскую лабораторию делегация WADA намерена 28 ноября.

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