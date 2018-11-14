WADA пригрозило закрыть тестирование спортсменов на допинг в РФ

Москва, , 14:51 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может снова лишиться своего статуса, а спортсмены России — права выступать на международных соревнованиях. Это может произойти в случае, если российская сторона не обеспечит Всемирному антидопинговому агентству (WADA) доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года.

«В случае невыполнения в срок первого критичного условия на территории России не будет проходить допинг-тестирование. РУСАДА лишится этого права после того, как потеряет соответствие», — приводит ТАСС слова источника во Всемирном антидопинговом агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании 20 сентября исполком WADA большинством голосов принял решение о признании РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Как пояснил президент организации Крейг Риди, РУСАДА восстанавливается в правах «при соблюдении строгих условий».

Добавим, что 29 из 31 пункта дорожной карты восстановления РУСАДА были выполнены уже к началу лета 2018 года, а по двум критериям (признание выводов доклада Ричарда Макларена и доступ к Московской антидопинговой лаборатории) удалось договориться с Министерством спорта России. Так, доступ к основным аналитическим данным и оборудованию Московской антидопинговой лаборатории WADA намерено получить до конца 2018 года, а до 30 июня 2019 года должны быть перепроверены все подозрительные допинг-пробы.

Напомним, Российское антидопинговое агентство было лишено своего статуса осенью 2015 года после обвинений в подмене допинг-проб и сокрытии сведений о применении допинга российскими спортсменами. Лишение РУСАДА аккредитации привело к запрету российского флага на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и отказу российской сборной в допуске на Олимпиаду в Пхенчхане.