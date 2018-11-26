«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд в КХЛ

Хабаровск, 26 ноября 2018, 15:48 — REGNUM Новосибирская «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.
Счёт в матче открыли хоккеисты «Амура» благодаря точному броску Антона Лазарева. После этого «Сибирь» смогла восстановить равновесие и выйти вперёд, отличились Шейн Принс, Дмитрий Саюстов и Николай Демидов.
В третьем периоде хоккеисты «Амура» смогли сократить отставание в счёте, отличился защитник Ян Коларж.
Отметим, что эта победа стала для «Сибири» четвёртой подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
На сегодняшний день «Сибирь» занимает 22-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 21 очко в 32 матчах. «Амур» идёт на 20-м месте, в активе команды 22 очка в 32 играх.
«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0).
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