«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд в КХЛ

Хабаровск, , 15:48 — REGNUM Новосибирская «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Счёт в матче открыли хоккеисты «Амура» благодаря точному броску Антона Лазарева. После этого «Сибирь» смогла восстановить равновесие и выйти вперёд, отличились Шейн Принс, Дмитрий Саюстов и Николай Демидов.

В третьем периоде хоккеисты «Амура» смогли сократить отставание в счёте, отличился защитник Ян Коларж.

Отметим, что эта победа стала для «Сибири» четвёртой подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

На сегодняшний день «Сибирь» занимает 22-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 21 очко в 32 матчах. «Амур» идёт на 20-м месте, в активе команды 22 очка в 32 играх.

«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0).

Читайте также: «Куньлунь» победил «Сочи» «всухую» в домашнем матче