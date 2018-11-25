«Куньлунь» победил «Сочи» «всухую» в домашнем матче

Шанхай, Китай, , 14:36 — REGNUM Хоккейный клуб из Шанхай «Куньлунь» обыграл с нулевым счетом команду «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 25 ноября Матч ТВ.

Игра проходила в Шанхае и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Ворота «Сочи» поразили Кори Кейн (11-я минута), Вилле Лаюнен (25-я, в большинстве) и Брендон Йип (60-я, в пустые ворота).

Отметим, это второе подряд поражение «Сочи». По итогам игры сочинская команда находится на 6-й позиции в западной конференции, «Кульлунь» же поднялся на 8-ю позицию в восточной.