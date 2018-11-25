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«Куньлунь» победил «Сочи» «всухую» в домашнем матче

Спорт

Игра проходила в Шанхае и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев

«Куньлунь» победил «Сочи» «всухую» в домашнем матче
Николай Когут. Хоккей. Конец 1940-х

Шанхай, Китай, 25 ноября 2018, 14:36 — REGNUM  Хоккейный клуб из Шанхай «Куньлунь» обыграл с нулевым счетом команду «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 25 ноября Матч ТВ.

Игра проходила в Шанхае и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Ворота «Сочи» поразили Кори Кейн (11-я минута), Вилле Лаюнен (25-я, в большинстве) и Брендон Йип (60-я, в пустые ворота).

Отметим, это второе подряд поражение «Сочи». По итогам игры сочинская команда находится на 6-й позиции в западной конференции, «Кульлунь» же поднялся на 8-ю позицию в восточной.

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