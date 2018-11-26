Евгения Медведева объяснила причины ухода от Тутберидзе

Гренобль, Франция, , 11:55 — REGNUM Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила причины ухода от тренера Этери Тутберидзе. Об этом 26 ноября сообщает «Р-спорт».

"Потому что выросла, и мне хотелось больше проявлять себя в творческом плане», — сказала Медведева.

Она также выразила благодарность своим предыдущим тренерам, в том числе Этери Тутберидзе, добавив, что теперь показать новую работу и совместить две школы — русскую и канадскую.

Напомним, после Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева перешла тренироваться к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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