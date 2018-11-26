Понедельник, 26 Ноября 2018 года
12:53:41 МСК

Евгения Медведева объяснила причины ухода от Тутберидзе

Спорт

«Потому что выросла», — сказала Медведева

Гренобль, Франция, 26 ноября 2018, 11:55 — REGNUM  Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила причины ухода от тренера Этери Тутберидзе. Об этом 26 ноября сообщает «Р-спорт».

"Потому что выросла, и мне хотелось больше проявлять себя в творческом плане», — сказала Медведева.

Она также выразила благодарность своим предыдущим тренерам, в том числе Этери Тутберидзе, добавив, что теперь показать новую работу и совместить две школы — русскую и канадскую.

Напомним, после Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева перешла тренироваться к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Читайте также: Медведева назвала причину неудачного проката в Гренобле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фигурное катание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить