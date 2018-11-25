Медведева назвала причину неудачного проката в Гренобле

Гренобль, Франция, , 01:45 — REGNUM Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила неудачное выступление на этапе Гран-при во Франции «ментальной проблемой». Об этом сообщает «Р-Спорт».

По словам 19-летней спортсменки, ей очень хотелось качественно откатать программу, однако в какой-то момент она сдалась и допустила ряд ошибок. На результат повлияло, в частности, усложнение программы.

«Я признаю свою слабость — она в голове», — сказала Медведева.

Как сообщало ИА REGNUM, двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева стала четвертой по итогам заключительного этапа Гран-при в Гренобле. Российскую фигуристку обошли по количеству баллов японки Рика Кихира и Маи Михара, а также американская фигуристка Брэйди Теннелл. Принять участие в финале серии Медведева не сможет.

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