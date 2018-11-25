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Фигуристка Медведева не попала в финал Гран-при

Спорт

В Гренобле она показала четвертый результат

Гренобль, Франция, 25 ноября 2018, 01:31 — REGNUM  Российская фигуристка Евгения Медведева стала четвертой по итогам заключительного этапа Гран-при во французском Гренобле и не прошла в финал серии. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По итогам двух программ 19-летняя Медведева набрала 192,81 балла. Российские фигуристки Станислава Константинова и Мария Сотскова показали пятый и седьмой результаты соответственно, у них 189,67 и 177,59 балла.

Первое место заняла Рика Кихира из Японии (205,92), второе — японка Маи Михара (202,81), третий результат у американской фигуристки Брэйди Теннелл (197,78). Финальные соревнования пройдут в декабре в канадском Ванкувере.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане Медведева завоевала «серебро» в личном и командном зачете. Вскоре она неожиданно покинула своего тренера Этери Тутберидзе и стала тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера.

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