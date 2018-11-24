Российские фигуристы Бойкова и Козловский лидируют на этапе ГП во Франции

Гренобль, Франция, , 13:45 — REGNUM Российская пара фигуристов Александра Бойкова и Дмитрий Козловаский являются лидерами в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-При в Гренобле (Франция) по итогам исполнения короткой программы, сообщает 24 ноября Матч ТВ.

За свое исполнение короткой программы российский дуэт получил 68,83 балла. На втором месте Та Ок Рем и Чжу Сик Ким из КНДР, набравшие 65,24 балла. На третьем представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Их результат составил 64,24 балла.

Соревнования пар в произвольной программе состоятся позднее 24 ноября.

Отметим, это первый взрослый чемпионат для Бойковой и Козловского. Фигуристы также являются серебряными призерами чемпионата мира 2017 года среди юниоров и обладателями бронзовых наград финала Гран-При юниоров.