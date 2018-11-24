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Российские фигуристы Бойкова и Козловский лидируют на этапе ГП во Франции

Спорт

За свое исполнение короткой программы российский дуэт получил 68,83 балла

Гренобль, Франция, 24 ноября 2018, 13:45 — REGNUM  Российская пара фигуристов Александра Бойкова и Дмитрий Козловаский являются лидерами в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-При в Гренобле (Франция) по итогам исполнения короткой программы, сообщает 24 ноября Матч ТВ.

За свое исполнение короткой программы российский дуэт получил 68,83 балла. На втором месте Та Ок Рем и Чжу Сик Ким из КНДР, набравшие 65,24 балла. На третьем представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Их результат составил 64,24 балла.

Соревнования пар в произвольной программе состоятся позднее 24 ноября.

Отметим, это первый взрослый чемпионат для Бойковой и Козловского. Фигуристы также являются серебряными призерами чемпионата мира 2017 года среди юниоров и обладателями бронзовых наград финала Гран-При юниоров.

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