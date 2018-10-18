Игуаин заявил, что его вышвырнули из «Ювентуса»

Милан, Италия, , 14:26 — REGNUM Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин заявил, что его, по сути, вышвырнули из «Ювентуса». Об этом сообщает Football Italia.

«Не я принимал решение уйти, я отдавал все силы «Ювентусу» и завоевал множество трофеев. По сути, как все и говорят, меня вышвырнули», — сказал Игуаин.

По его словам, клуб решил сделать шаг вперёд и подписал контракт с Криштиану Роналду. После этого ему предложили уйти, и лучшим выходом из ситуации был переход в «Милан».

Напомним, Игуаин стал игроком «Милана» в начале августа 2018 года. С 2016 по 2018 год он играл за «Ювентус», а до этого был футболистом «Наполи» с 2013 по 2016 год.

Читайте также: Игуаин обратился к болельщикам «Ювентуса» и «Милана»