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Игуаин заявил, что его вышвырнули из «Ювентуса»

Спорт

«Не я принимал решение уйти», — сказал Игуаин

Игуаин заявил, что его вышвырнули из «Ювентуса»
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Выгнали прочь

Милан, Италия, 18 октября 2018, 14:26 — REGNUM  Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин заявил, что его, по сути, вышвырнули из «Ювентуса». Об этом сообщает Football Italia.

«Не я принимал решение уйти, я отдавал все силы «Ювентусу» и завоевал множество трофеев. По сути, как все и говорят, меня вышвырнули», — сказал Игуаин.

По его словам, клуб решил сделать шаг вперёд и подписал контракт с Криштиану Роналду. После этого ему предложили уйти, и лучшим выходом из ситуации был переход в «Милан».

Напомним, Игуаин стал игроком «Милана» в начале августа 2018 года. С 2016 по 2018 год он играл за «Ювентус», а до этого был футболистом «Наполи» с 2013 по 2016 год.

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