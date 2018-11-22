ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Жальгириса» в матче Евролиги

Москва, , 08:21 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над литовским «Жальгирисом» в матче восьмого тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 99:97.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 24 очка. Кроме того, форвард Уилл Клайберн сделал дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.

В составе «Жальгириса» наибольшую результативность показал центровой Антанас Каваляускас, который набрал 19 очков.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги. «Жальгирис» идёт на девятом месте.

ЦСКА (Россия) — «Жальгирис» (Литва) — 99:97 (16:18, 21:20, 22:22, 27:26, 13:11).

Читайте также: Баскетбольный клуб ЦСКА выиграл у «Баварии» в Евролиге