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ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Жальгириса» в матче Евролиги

Спорт

Встреча завершилась со счётом 99:97

Москва, 22 ноября 2018, 08:21 — REGNUM  Московский ЦСКА одержал победу над литовским «Жальгирисом» в матче восьмого тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 99:97.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 24 очка. Кроме того, форвард Уилл Клайберн сделал дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.

В составе «Жальгириса» наибольшую результативность показал центровой Антанас Каваляускас, который набрал 19 очков.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги. «Жальгирис» идёт на девятом месте.

ЦСКА (Россия) — «Жальгирис» (Литва) — 99:97 (16:18, 21:20, 22:22, 27:26, 13:11).

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