Баскетбольный клуб ЦСКА выиграл у «Баварии» в Евролиге

Мюнхен, Германия, , 11:37 — REGNUM Баскетбольный клуб ЦСКА из Москвы уверенно победил в матче регулярного чемпионата Евролиги немецкую команду «Бавария», сообщает 17 ноября Sport 24.

Игра проходила в Мюнхене и закончилась со счетом 93:79 в пользу ЦСКА. Самым результативным в матче игроком стал защитник ЦСКА Кори Хиггинс, на счету которого 18 очков. У «Баварии» по 14 очков набрали за время игры Нихад Дедович и Деррик Ульямс.

Отметим, это седьмая победа российского баскетбольного клуба в семи встречах Евролиги и в следующем туре ЦСКА встретится с командой литовского клуба «Жальгирис». Для «Баварии» это четвертое поражение в рамках турнира Евролиги.