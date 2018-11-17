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Баскетбольный клуб ЦСКА выиграл у «Баварии» в Евролиге

Спорт

Игра проходила в Мюнхене и закончилась со счетом 93:79 в пользу ЦСКА

Мюнхен, Германия, 17 ноября 2018, 11:37 — REGNUM  Баскетбольный клуб ЦСКА из Москвы уверенно победил в матче регулярного чемпионата Евролиги немецкую команду «Бавария», сообщает 17 ноября Sport 24.

Игра проходила в Мюнхене и закончилась со счетом 93:79 в пользу ЦСКА. Самым результативным в матче игроком стал защитник ЦСКА Кори Хиггинс, на счету которого 18 очков. У «Баварии» по 14 очков набрали за время игры Нихад Дедович и Деррик Ульямс.

Отметим, это седьмая победа российского баскетбольного клуба в семи встречах Евролиги и в следующем туре ЦСКА встретится с командой литовского клуба «Жальгирис». Для «Баварии» это четвертое поражение в рамках турнира Евролиги.

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Баскетбол
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