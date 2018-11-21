Среда, 21 Ноября 2018 года
07:18:39 МСК

«Портленд» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 118:114

Нью-Йорк, США, 21 ноября 2018, 06:42 — REGNUM  «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 118:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Тим Хардуэй, набравший 32 очка. В составе «Портленда» наибольшую результативность показал защитник Си Джей Макколум, набравший 31 очко.

На сегодняшний день «Портленд» занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Нью-Йорк» идёт на 27-м месте.

«Нью-Йорк Никс» (Нью-Йорк) — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (Портленд) — 114:118 (35:33, 25:25, 25:31, 29:29).

Читайте также: «Бруклин» обыграл «Майами» в матче НБА

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить