«Портленд» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче НБА

Нью-Йорк, США, , 06:42 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 118:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Тим Хардуэй, набравший 32 очка. В составе «Портленда» наибольшую результативность показал защитник Си Джей Макколум, набравший 31 очко.

На сегодняшний день «Портленд» занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Нью-Йорк» идёт на 27-м месте.

«Нью-Йорк Никс» (Нью-Йорк) — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (Портленд) — 114:118 (35:33, 25:25, 25:31, 29:29).

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