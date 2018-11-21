«Бруклин» обыграл «Майами» в матче НБА

Майами, США, , 06:35 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 104:92.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Майами» Хассан Уайтсайд, сделавший дабл-дабл из 21 очка и 23 подборов.

В составе «Бруклина» наибольшую результативность защитник Д’Анджело Расселл, набравший 20 очков.

На сегодняшний день «Бруклин» занимает 21-е место в турнирной таблице НБА. «Майами» идёт на 25-м месте.

«Майами Хит» (Майами) — «Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — 92:104 (13:20, 29:19, 35:35, 15:30).

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