В Дагестан приедет Последний император

Махачкала, , 17:03 — REGNUM Легендарный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко в декабре 2018 года посетит Дагестан. Последний император, как называют спортсмена за количество его наград и титулов, станет почётным гостем чемпионата мира по боевому самбо, пишет 20 ноября РИА «Дагестан».

Напомним, что турнир состоится в середине декабря в городе Каспийске, во Дворце спорта имени Али Алиева. Ожидается участие свыше 100 спортсменов из почти 30 стран мира. В рамках чемпионата также будут организованы несколько выставочных поединков по правилам смешанных единоборств с участием именитых бойцов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что почётными гостями декабрьского турнира также станут чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и его отец и первый тренер Абдулманап Нурмагомедов.

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Кроме того, 18 октября предложение приехать в Дагестан и стать почётным гостем ЧМ по боевому самбо от Нурмагомедова-старшего получил и всемирно известный боец, последний оппонент его сына ирландец Конор Макгрегор. Однако никакого публичного ответа спортсмен всё ещё не дал, и пока не известно, посетит ли он Страну гор.