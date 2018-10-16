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Дагестанский «Орёл» и «Русский медведь» провели зарядку в горах Дагестана

Общество

Чемпионы UFC Олег Тактаров и Хабиб Нурмагомедов совершили совместное восхождение на гору

Дагестанский «Орёл» и «Русский медведь» провели зарядку в горах Дагестана
Petr Vasiliev
Олег Тактаров

Махачкала, 16 октября 2018, 10:12 — REGNUM  В Дагестан 15 октября прибыл Олег Тактаров — в прошлом боец смешанных единоборств, а ныне актёр и телеведущий. По приезде гостя встретили чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

Рано утром дагестанский спортсмен опубликовал в социальной сети фото с утренней зарядки, а позже — снимок, сделанный на вершине горы с подписью: «Олег Николаевич настолько хотел почувствовать Дагестан, что в горы сегодня он бегал без обуви».

Какой будет дальнейшая программа пребывания Тактарова в Дагестане пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабиб Нурмагомедов пригласил Олега Тактарова в Дагестан и пообещал показать республику и угостить традиционными блюдами народов Страны гор. Позже Тактаров записал ответное видео, в котором сказал, что искренне тронут и поблагодарил за приглашение. Он пообещал приехать в Дагестан 15 октября.

Напомним, в июле 1995 года Олег Тактаров выиграл турнир UFC 6, став первым российским бойцом, завоевавшим титул в американских смешанных единоборствах. Хабиб Нурмагомедов 23 года спустя повторил его успех.

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Смешанные единоборства
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