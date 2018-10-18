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Конор Макгрегор получил приглашение от Нурмагомедова посетить Дагестан

Спорт

Ирландцу предложили стать почётным гостем чемпионата мира по боевому самбо

Конор Макгрегор получил приглашение от Нурмагомедова посетить Дагестан
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Конор Макгрегор

Махачкала, 18 октября 2018, 15:33 — REGNUM  Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба НурмагомедоваАбдулманап Нурмагомедов пригласил в Дагестан бойца Конора Макгрегора. Он также заявил, что прощает ирландского бойца смешанных единоборств за негативные слова в адрес себя и своего сына. Приглашение Нурмагомедова-старшего прозвучало на видео, размещенном в социальной сети.

Тренер предложил недавнему оппоненту Хабиба Нурмагомедова стать почётным гостем предстоящего чемпионата мира по боевому самбо, который состоится в середине декабря в дагестанском Каспийске.

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Напомним, в начале октября в ходе пресс-конференции в Лас-Вегасе в предверии поединка с Хабибом Нурмагомедовым, ирландец в нелицеприятной форме высказывался об отце россиянина, называя его лицемером и трусом.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что по приглашению семьи Нурмагомедовых, 15 октября в Дагестан прибыл «Русский медведь» Олег Тактаров — в прошлом боец смешанных единоборств, а ныне актёр и телеведущий. На следующий день в горах Дагестана два чемпиона UFC провели утреннюю тренировку.

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Смешанные единоборства
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