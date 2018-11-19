Понедельник, 19 Ноября 2018 года
14:15:16 МСК

Дзюба готовится выйти на поле в матче Россия — Швеция

Спорт

Дзюба прибыл в расположение национальной команды и продолжает восстанавливаться

Дзюба готовится выйти на поле в матче Россия — Швеция
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Артём Дзюба

Москва, 19 ноября 2018, 13:05 — REGNUM  Форвард сборной России Артём Дзюба готовится выйти на поле в матче Лиги наций со Швецией. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что нападающий прибыл в расположение национальной команды в ночь 19 ноября. В настоящее время он продолжает восстанавливаться после травмы.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в котоырх забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

Напомним, заключительный матч Лиги наций сборная России проведёт против команды Швеции. Встреча состоится в Стокгольме 20 ноября.

Читайте также: Щенников вызван в сборную России на матч со Швецией вместо Кудряшова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить