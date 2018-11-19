Щенников вызван в сборную России на матч со Швецией вместо Кудряшова

Москва, , 08:52 — REGNUM Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников вызван в сборную России на матч Лиги наций со Швецией. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Щенников заменит в составе российской команды Фёдора Кудряшова, у которого появились проблемы с приводящей мышцей бедра. Отмечается, что его участие в предстоящем матче может усугубить повреждение.

Вместе с Щенниковым в расположение национальной команды в Стокгольме прибыл нападающий Артём Дзюба.

Напомним, сборная России проведёт заключительный матч Лиги наций с командой Швеции. Встреча пройдёт 20 ноября в Стокгольме.

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