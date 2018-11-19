Тайбэй, 19 ноября 2018, 10:30 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) может отстранить Тайвань от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что решение об отстранении может быть принято, если Тайвань откажется выступать на соревнованиях под названием Китайский Тайбэй.
В ближайшие дни на Тайване должно пройти голосование, по результатам которого будет определено, какое название будет использоваться на международных соревнованиях.
МОК уже направил соответствующие письма в Олимпийский комитет Тайваня. В настоящее время спортсмены выступают под названием Китайский Тайбэй.
Читайте также: Японский город Саппоро отказался проводить ОИ-2026