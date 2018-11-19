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МОК может отстранить Тайвань от участия в Олимпийских играх — 2020

Спорт

Решение может быть принято, если Тайвань откажется выступать под названием Китайский Тайбэй

Тайбэй, 19 ноября 2018, 10:30 — REGNUM  Международный олимпийский комитет (МОК) может отстранить Тайвань от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что решение об отстранении может быть принято, если Тайвань откажется выступать на соревнованиях под названием Китайский Тайбэй.

В ближайшие дни на Тайване должно пройти голосование, по результатам которого будет определено, какое название будет использоваться на международных соревнованиях.

МОК уже направил соответствующие письма в Олимпийский комитет Тайваня. В настоящее время спортсмены выступают под названием Китайский Тайбэй.

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Олимпийские игры
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