Японский город Саппоро отказался проводить ОИ-2026

Токио, , 16:45 — REGNUM Японский город Саппоро, расположенный на северном острове Хоккайдо, официально снял свою заявку с проведения Зимних Олимпийских игр — 2026. Об этом в МОК (Международный олимпийский комитет) сообщил заместитель мэра города Саппоро Такатоси Мачида в Лозанне, Швейцария.

Вместо этого город поборется за возможность принимать игры в 2030 году. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», это решение было связано прежде всего с недавним смертоносным землетрясением, произошедшем на острове Хоккайдо, вся мощь которого пришлась как раз на Саппоро. Мачида отметил, что городу необходимо сосредоточиться на восстановлении.

Президент МОК Томас Бах поддержал отказ и выразил соболезнования в связи с гибелью 40 людей. Заместитель мэра также заверил Баха, что после восстановления Саппоро опять будет подавать заявку, только уже на проведение Олимпийских игр в 2030-м.