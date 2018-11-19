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КХЛ оштрафовала форварда «Слована» за удаление в матче с «Торпедо»

Спорт

Матуш Сукель получит денежный штраф

КХЛ оштрафовала форварда «Слована» за удаление в матче с «Торпедо»
Цитата из мф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей

Москва, 19 ноября 2018, 10:10 — REGNUM  Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала нападающего «Слована» Матуша Сукеля за удаление в матче с нижегородским «Торпедо». Об этом сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что Сукель получит денежный штраф. В матче с «Торпедо» он был удалён на пять минут игрового времени, а также получил 20 минут штрафа.

В текущем сезоне 22-летний словацкий игрок сыграл в 28 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи. В среднем за игру он проводит на льду более 14 минут.

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