Защитник «Адмирала» Захарчук получил 15-матчевую дисквалификацию

Москва, , 08:04 — REGNUM Защитник владивостокского «Адмирала» Степан Захарчук дисквалифицирован на 15 матчей за удар в голову нападающего «Трактора» Артёма Пеньковского. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Согласно регламенту, дисквалификация на пять матчей является максимально возможным наказанием по данному эпизоду. Кроме того, лига наложила на игрока дополнительно ещё 10 матчей дисквалификации.

Отмечается, что для Захарчука это не первая крупная дисквалификация. Игрок и ранее проявлял себя грубо по отношению к соперникам.

Напомним, в матче между «Адмиралом» и «Трактором» Захарчук применил запрещённый силовой приём против Пеньковского, толкнув того на борт. По предварительной информации, у Пеньковского диагностированы перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Трактор» одержал разгромную победу над «Адмиралом» со счётом 7:2.

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