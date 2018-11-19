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Александр Радулов признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт

Радулов забросил две шайбы и отдал голевую передачу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс»

Александр Радулов признан первой звездой дня в НХЛ
Paul Nicholson
Александр Радулов

Даллас, США, 19 ноября 2018, 09:46 — REGNUM  Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Радулов забросил две шайбы и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2). В этой встрече он забросил 100-ю шайбу в лиге.

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Второй звездой дня стал форвард «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо, который набрал три очка — два гола и передача — в домашнем матче с «Эдмонтоном» (6:3).

Третьей звездой назван вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, который отразил 39 бросков в домашнем матче с «Миннесотой Уайлд» (3:1).

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