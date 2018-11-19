Александр Радулов забросил 100-ю шайбу в НХЛ

Даллас, США, , 08:21 — REGNUM Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забросил 100-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Радулов оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Теперь на его счету 35 голов в составе «Далласа». Ранее он забросил 47 шайб за «Нэшвилл Предаторз» и 18 шайб — за «Монреаль Канадиенс».

Как ранее сообщало, «Даллас Старз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:2.

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