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Александр Радулов забросил 100-ю шайбу в НХЛ

Спорт

Радулов оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Айлендерс»

Александр Радулов забросил 100-ю шайбу в НХЛ
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Гол. Хоккей

Даллас, США, 19 ноября 2018, 08:21 — REGNUM  Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забросил 100-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Радулов оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Теперь на его счету 35 голов в составе «Далласа». Ранее он забросил 47 шайб за «Нэшвилл Предаторз» и 18 шайб — за «Монреаль Канадиенс».

Как ранее сообщало, «Даллас Старз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:2.

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