Понедельник, 19 Ноября 2018 года
09:31:28 МСК

Сборная Швейцарии вышла в плей-офф Лиги наций, разгромив Бельгию

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:2

Люцерн, Швейцария, 19 ноября 2018, 08:33 — REGNUM  Сборная Швейцарии одержала крупную победу над сборной Бельгии в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 5:2.

К 17-й минуте бельгийские футболисты вели в счёте с разнице в два мяча. Дублем отметился полузащитник Торган Азар.

Однако швейцарцам удалось отыграться ещё до перерыва. Сначала Рикардо Родригес реализовал пенальти, а затем Харис Сеферович забил два гола.

После перерыва швейцарские футболисты довели счёт до крупного. Точными ударами отметились Нико Эльведи и Харис Сеферович, оформивший хет-трик.

Таким образом, сборная Швейцарии заняла первое место в группе и вышла в плей-офф Лиги наций.

Читайте также: Сборная России проиграла Германии с крупным счётом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить