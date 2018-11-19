Сборная Швейцарии вышла в плей-офф Лиги наций, разгромив Бельгию

Люцерн, Швейцария, , 08:33 — REGNUM Сборная Швейцарии одержала крупную победу над сборной Бельгии в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 5:2.

К 17-й минуте бельгийские футболисты вели в счёте с разнице в два мяча. Дублем отметился полузащитник Торган Азар.

Однако швейцарцам удалось отыграться ещё до перерыва. Сначала Рикардо Родригес реализовал пенальти, а затем Харис Сеферович забил два гола.

После перерыва швейцарские футболисты довели счёт до крупного. Точными ударами отметились Нико Эльведи и Харис Сеферович, оформивший хет-трик.

Таким образом, сборная Швейцарии заняла первое место в группе и вышла в плей-офф Лиги наций.

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