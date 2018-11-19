«Чикаго» обыграл «Миннесоту» в матче НХЛ

Чикаго, США, , 06:41 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В первом периоде хоккеисты «Чикаго» забросили две шайбы, отличились нападающие Джонатан Тэйвз и Брэндон Саад. Во втором периоде «Миннесота» ответила голом Зака Паризе.

В третьем отрезке матча форвард «Чикаго» Доминик Кагун забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт в матче.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 21 очко в 21 матче. «Миннесота» идёт на шестом месте, в активе команды 26 очков в 21 игре.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

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