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«Монреаль» одержал победу над «Калгари» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

«Монреаль» одержал победу над «Калгари» в матче НХЛ
Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР
Хоккей

Калгари, Канада, 16 ноября 2018, 09:19 — REGNUM  «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В первом периоде хоккеисты «Монреаля» открыли счёт, отличился нападающий Томаш Татар. Во втором периоде «Калгари» перехватил инициативу благодаря дублю Мэттью Ткачука.

В третьем отрезке матча победу «Монреалю» принесли точные броски Джонатана Друена и Арттури Лехконена.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 23 очков в 19 матчах. «Калгари» идёт на 14-м месте, в активе команды 21 очков в 19 играх.

«Калгари Флеймз» (Калгари) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2).

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