Лидер регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» потерпел третье поражение подряд

Глендейл, США, , 09:02 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Аризоны» шайбы забросили Михаэль Грабнер и Джейсон Демерс. «Нэшвилл» смог ответить лишь голом Ника Бонино.

Отметим, что «Нэшвилл», являющийся лидером регулярного чемпионата НХЛ, потерпел третье поражение подряд. Ранее «Предаторз» проиграли «Сан-Хосе» и «Анахайму».

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 27 очков в 19 матчах. «Аризона» идёт на 18-м месте, в активе команды 19 очков в 18 играх.

«Аризона Койотс» (Глендейл) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

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