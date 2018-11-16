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Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:3

Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург»
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Гол. Хоккей

Питтсбург, США, 16 ноября 2018, 08:27 — REGNUM  «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Тампы» хет-трик оформил нападающий Брейден Пойнт, три голевые передачи записал на свой счёт Никита Кучеров. Решающую шайбу забросил Янни Гурд с передачи Михаила Сергачёва.

В составе «Питтсбург» дубль на счету Патрика Хёрнквиста, ещё одну шайбу забросил Фил Кессел. Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

На сегодняшний день «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 27 очков в 19 матчах. «Питтсбург» идёт на 28-м месте, в активе команды 17 очков в 17 играх.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 3:4 (2:1, 1:3, 0:0).

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