Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург»

Питтсбург, США, , 08:27 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Тампы» хет-трик оформил нападающий Брейден Пойнт, три голевые передачи записал на свой счёт Никита Кучеров. Решающую шайбу забросил Янни Гурд с передачи Михаила Сергачёва.

В составе «Питтсбург» дубль на счету Патрика Хёрнквиста, ещё одну шайбу забросил Фил Кессел. Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

На сегодняшний день «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 27 очков в 19 матчах. «Питтсбург» идёт на 28-м месте, в активе команды 17 очков в 17 играх.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 3:4 (2:1, 1:3, 0:0).

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