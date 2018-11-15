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Кузнецов получил удар в голову и не доиграл матч с «Виннипегом»

Спорт

«Вашингтон» проиграл «Виннипегу» со счётом 1:3

Кузнецов получил удар в голову и не доиграл матч с «Виннипегом»
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей

Вашингтон, 15 ноября 2018, 09:55 — REGNUM  Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не смог доиграть матч с «Виннипег Джетс» из-за травмы.

В середине первого периода Кузнецов получил удар в голову от нападающего «Джетс» Брэндона Танева. После этого российский форвард ушёл в раздевалку и больше на площадке не появлялся, а Танев отделался малым штрафом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 1:3.

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