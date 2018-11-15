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Передача Орлова не помогла «Вашингтону» в матче с «Виннипегом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:3

Вашингтон, 15 ноября 2018, 07:22 — REGNUM  «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:3.

В первом периоде хоккеисты «Вашингтона» открыли счёт, отличился нападающий Якуб Врана. Результативной передачей отметился российский защитник Дмитрий Орлов.

Во втором периоде «Виннипег» восстановил равновесие благодаря точному броску Марка Шайфли.

В третьем отрезке матча гол защитника Бена Шьяро принёс «Виннипегу» победу. А за минуту до окончания матча Кайл Коннор поразил пустые ворота «Кэпиталз».

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 19-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 19 очков в 18 матчах. «Виннипег» идёт на пятом месте, в активе команды 23 очка в 17 играх.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

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