Томас Бах: у Италии отличные шансы получить Олимпиаду-2026

Рим, , 19:21 — REGNUM У Италии есть отличные шансы получить право на проведение зимних олимпийских игр 2026 года, заявил в среду, 7 ноября, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, передает Il Messaggero.

Для победы итальянской заявки придется «хорошо поработать», но в Италии любят спорт, а у страны есть хороший опыт проведения крупных мероприятий, отметил глава МОК.

Как сообщалось ранее, итальянский олимпийский комитет официально представил заявку на проведение Олимпиады-2026. Игры предложено провести в двух городах — Милане и Кортине д’Ампеццо, где уже проходила Олимпиада 1956 года.

Ранее предполагалось, что заявка будет предполагать проведение Олимпиады также в Турине, позднее власти города отказались участвовать в проекте. В правительстве Италии также не считают нужным претендовать на проведение Олимпиады, однако представители олимпийского комитета страны и региональных властей Ломбардии и Венето допускают возможность провести игры.

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