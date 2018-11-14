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Овечкин стал восьмым игроком среди европейцев по очкам в НХЛ

Спорт

Овечкин набрал 1142-е очко за карьеру в НХЛ

Овечкин стал восьмым игроком среди европейцев по очкам в НХЛ
Dan4th Nicholas
Александр Овечкин

Вашингтон, 14 ноября 2018, 14:42 — REGNUM  Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на восьмое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству набранных очков среди европейских хоккеистов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Овечкин отметился голевой передачей в матче с «Миннесотой Уайлд» и набрал 1142-е очко за карьеру. По этому показателю он сравнялся с с Никласом Лидстрёмом.

Отметим, что рекорд принадлежит чешскому хоккеисту Яромиру Ягру — 1921 очко, на втором месте — финн Теэму Селянне (1457), замыкает тройку ещё один финский игрок Яри Курри с 1398 очками.

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