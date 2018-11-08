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Овечкин вышел на восьмое место в НХЛ по числу голов в большинстве

Спорт

Сейчас на его счету 235 шайб в большинстве

Овечкин вышел на восьмое место в НХЛ по числу голов в большинстве
Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse.youtube.com
Александр Овечкин забивает гол

Вашингтон, 8 ноября 2018, 09:03 — REGNUM  Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на восьмое место по числу шайб, заброшенных в большинстве. Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче с «Питтсбург Пингвинз» Овечкин забросил одну шайбу. Сейчас на его счету 235 шайб в большинстве. Он обогнал по этому показателю Марселя Дионна.

В ближайшее время Овечкин может обогнать Марио Лемье, у которого 236 шайб в большинстве, и Брендана Шэнахэна, у которого 237 шайб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбург Пинвинз» со счётом 2:1.

Читайте ранее в этом сюжете: Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»

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