Овечкин вышел на восьмое место в НХЛ по числу голов в большинстве

Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на восьмое место по числу шайб, заброшенных в большинстве. Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче с «Питтсбург Пингвинз» Овечкин забросил одну шайбу. Сейчас на его счету 235 шайб в большинстве. Он обогнал по этому показателю Марселя Дионна.

В ближайшее время Овечкин может обогнать Марио Лемье, у которого 236 шайб в большинстве, и Брендана Шэнахэна, у которого 237 шайб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбург Пинвинз» со счётом 2:1.

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