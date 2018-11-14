Сборная России прибыла в Лейпциг на матч с Германией

Лейпциг, Германия, , 06:44 — REGNUM Сборная России по футболу прибыла в Лейпциг, где сыграет контрольный матч со сборной Германии. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

В среду, ноября, команда проведёт предыгровую тренировку. Кроме того, пройдёт пресс-конференция.

Напомним, контрольный матч между сборными России и Германии состоится 15 ноября домашнем стадионе клуба бундеслиги «РБ Лейпциг». 20 ноября пройдёт матч со Швецией в рамках Лиги наций.

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