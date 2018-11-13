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Черчесов назначил Газинского капитаном в ноябрьских матчах

Спорт

Газинский выйдет на поле с капитанской повязкой в матчах с Германией и Швецией

Москва, 13 ноября 2018, 10:54 — REGNUM  Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский назначен капитаном сборной России. Об этом заявил главный тренер команды Станислав Черчесов, сообщает «Р-спорт».

Газинский выйдет на поле с капитанской повязкой в двух ноябрьских матчах национальной команды с Германией и Швецией.

Отметим, что капитаном команды является Артём Дзюба, но он не сможет сыграть из-за травмы. Ранее Газинский был капитаном сборной в матче с Чехией (5:1).

Напомним, 15 ноября в Лейпциге сборная России проведет контрольный матч с командой Германии. 20 ноября в Стокгольме состоится матч со Швецией в рамках Лиги наций.

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