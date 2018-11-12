Понедельник, 12 Ноября 2018 года
16:52:44 МСК

Боксёр Усик посетил раздевалку «Манчестер Сити» после победы над «МЮ»

Спорт

Усик поздравил футболистов «Сити» с победой

Манчестер, Великобритания, 12 ноября 2018, 15:56 — REGNUM  Чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик поздравил футболистов «Манчестер Сити» после победы в дерби с «Манчестер Юнайтед». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Усик посетил раздевалку «Манчестер Сити» после матча и сфотографировался с футболистами, а также с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги со счётом 3:1.

Читайте также: «Манчестер Сити» одержал победу над «Юнайтед» в принципиальном дерби

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить