Боксёр Усик посетил раздевалку «Манчестер Сити» после победы над «МЮ»

Манчестер, Великобритания, , 15:56 — REGNUM Чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик поздравил футболистов «Манчестер Сити» после победы в дерби с «Манчестер Юнайтед». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Усик посетил раздевалку «Манчестер Сити» после матча и сфотографировался с футболистами, а также с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги со счётом 3:1.

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