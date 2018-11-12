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«Манчестер Сити» одержал победу над «Юнайтед» в принципиальном дерби

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

«Манчестер Сити» одержал победу над «Юнайтед» в принципиальном дерби
Футбол

Манчестер, Великобритания, 12 ноября 2018, 07:22 — REGNUM  «Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На 12-й минуте футболисты «Сити» открыли счёт. Отличился полузащитник Давид Сильва. На 48-й минуте Серхио Агуэро удвоил преимущество команды Хосепа Гвардьолы.

Футболистам «Юнайтед» удалось отыграть один гол. На 58-й минуте Антони Марсьяль реализовал пенальти. А на 86-й минуте полузащитник «Сити» Илкай Гюндоган установил окончательный счёт.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» набрал 32 очка и лидирует в чемпионате Англии. «Юнайтед» идёт на восьмом месте с 20 очками.

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Футбол
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