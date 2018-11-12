Олег Кононов стал главным тренером «Спартака»

Москва, , 14:25 — REGNUM Новым главным тренером московского «Спартака» стал бывший наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов. Об этом 12 ноября сообщается на сайте красно-белых.

Решение о назначении Кононова принял совет директоров «Спартака». Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20 с возможностью продления при условии выполнения задач — попадания в Лигу чемпионов и победы в Кубке России.

Отмечается, что исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо покидает клуб.

Напомним, Кононов возглавил «Арсенал» в июне 2018 года. До этого он работал в «Ахмате» и «Краснодаре».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября «Спартак» отправил в отставку итальянского тренера Массимо Карреру, под руководством которого команда впервые за 16 лет стала чемпионом России.

Читайте также: Революционер Массимо Каррера: как итальянец изменил российский футбол

Читайте ранее в этом сюжете: Наставник тульского «Арсенала» Кононов может возглавить «Спартак»