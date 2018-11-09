«Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом» в Лиге Европы

Краснодар, , 07:37 — REGNUM «Краснодар» одержал волевую победу над бельгийским «Стандардом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 19-й минуте футболисты бельгийского клуба открыли счёт, отличился полузащитник Мехди Карсела-Гонсалес.

«Краснодару» удалось сравнять счёт и вырвать победу в конце второго тайма. На 79-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов восстановил равновесие, а победу «Краснодару» принёс точный удар Ари.

На сегодняшний день в группе J лидирует «Краснодар», набравший девять очков. У испанской «Севильи» также девять очков и второе место. «Стандард» занимает третью строчку с шестью очками. Замыкает таблицу турецкий «Акхисар», который не набрал очков.

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