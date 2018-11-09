Пятница, 9 Ноября 2018 года
08:09:24 МСК

«Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом» в Лиге Европы

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Краснодар, 9 ноября 2018, 07:37 — REGNUM  «Краснодар» одержал волевую победу над бельгийским «Стандардом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 19-й минуте футболисты бельгийского клуба открыли счёт, отличился полузащитник Мехди Карсела-Гонсалес.

«Краснодару» удалось сравнять счёт и вырвать победу в конце второго тайма. На 79-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов восстановил равновесие, а победу «Краснодару» принёс точный удар Ари.

На сегодняшний день в группе J лидирует «Краснодар», набравший девять очков. У испанской «Севильи» также девять очков и второе место. «Стандард» занимает третью строчку с шестью очками. Замыкает таблицу турецкий «Акхисар», который не набрал очков.

Читайте также: «Спартак» победил «Рейнджерс» в Лиге Европы, трижды уступая по ходу матча

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить