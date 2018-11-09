«Спартак» победил «Рейнджерс» в Лиге Европы, трижды уступая по ходу матча

Москва, , 07:27 — REGNUM Московский «Спартак» одержал волевую победу над шотландским «Рейнджерс» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:3.

«Спартак» трижды уступал в счёте и был вынужден отыгрываться после голов игроков «Рейнджерс» Даниэла Кандеяша и Гленна Миддлтона, а также автогола Романа Ерёменко.

В составе красно-белых отличились Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано и Софьян Ханни, ещё один гол забил в свои ворота защитник шотландского клуба Коннор Голдсон.

На сегодняшний день в группе G лидирует испанский «Вильярреал», набравший шесть очков. «Спартак» занимает второе место с пятью очками. У «Рейнджерс» также пять очков и третье место. Замыкает таблицу «Рапид», который набрал четыре очка.

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