Спорткомплекс имени Хабиба Нурмагомедова откроют в Дагестане

Махачкала, , 18:25 — REGNUM Проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса имени чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова будет реализован на его родине — в Цумадинском районе Дагестана. Местные власти определяются с территорией для возведения объекта, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службы администрации муниципалитета.

С инициативой строительства комплекса выступил глава района Анваргаджи Вечедов в связи с острой нехваткой спортивных сооружений в муниципалитете. Чиновник обратился к главе Дагестана Владимиру Васильеву с просьбой строительства в районе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Хабиба Нурмагомедова и получил поддержку руководителя региона.

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Напомним, 8 октября 2018 года минспорта Дагестана заявило, что имя бойца Нурмагомедова будет присвоено и новому спортивному залу, который будет открыт в столице республики в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, россиянин Хабиб Нурмагомедов является абсолютным чемпионом американской бойцовский организации UFC в легком весе. Уроженец Дагестана за десятилетнюю карьеру в смешанных единоборствах провёл 27 боёв и ни разу не был побеждён. Крайнюю викторию спортсмен одержал в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе в поединке портив ирландца Конора Макгрегора.

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