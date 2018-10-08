В Махачкале именем Хабиба Нурмагомедова назовут спортзал

Махачкала, , 15:20 — REGNUM Имя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова будет присвоено новому спортивному залу, строящемуся в Махачкале. Об этом ИА REGNUM 8 октября сообщили в пресс-службе республиканского министерства спорта.

Врио главы ведомства Магомед Магомедов обсудил вопрос присвоения имени Хабиба Нурмагомедова новому спортзалу с руководством региона. Спортивное сооружение будет открыто уже в 2019 году. Как отметил министр, присвоению ему имени спортсмена, будут рады «огромное количество любителей смешанных единоборств в республике».

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Напомним, в ночь с субботы на воскресенье Хабиб Нурмагомедов привёл победный поединок против Конора Макгрегора. Виктория над ирландцем стала 11-й для Нурмагомедова в UFC. Всего на счету россиянина 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех он одержал победы.

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