Хабиб Нурмагомедов включен в список самых влиятельных мусульман мира

Махачкала, , 11:40 — REGNUM Россиянин Хабиб Нурмагомедов вошёл в список 500 самых влиятельных мусульман в мире по мнению Королевского центра исламских стратегических исследований в Аммане, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Боец смешанных единоборств включён в категорию из 76 деятелей искусства и спорта. В список вошли и такие именитые футболисты, как Мохамед Салах (Египет), Месут Озил (Германия), Поль Погба и Зинедин Зидан (Франция), а также четырехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Мо Фара (Великобритания).

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Напомним, Хабиб Нурмагомедов является абсолютным чемпионом американской бойцовский организации UFC в легком весе. За свою десятилетнюю карьеру в смешанных единоборствах уроженец Дагестана провёл 27 боёв, в которых не потерпел ни единого поражения.

Как сообщало ИА REGNUM, имя Хабиба Нурмагомедова будет присвоено новому спортивному залу, строящемуся в Махачкале. Сооружение будет открыто уже в 2019 году.

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