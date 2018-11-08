Более 300 дзюдоистов поборются за кубок Новгородского кремля

Великий Новгород, , 12:41 — REGNUM В Новгородской области юные спортсмены из десяти регионов России разыграют 18 комплектов наград. Всего же открытые региональные соревнования по дзюдо «Кубок Новгородского кремля» примут более 300 участников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта и молодежной политики.

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Соревнования пройдут 10 ноября в зале центральной спортивной арены. Награды разыгрываются в двух возрастных категориях 10−11 и 12−13 лет. На турнир приедут спортсмены из Архангельской, Вологодской, Московской, Мурманской, Псковской, Тверской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Коми, а также Эстонии, Латвии и Литвы.

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Новгородскую область представят спортсмены Боровичского, Валдайского, Маловишерского, Мошенского, Крестецкого, Холмского районов и Великого Новгорода.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре два спортсмена из Новгородской области стали призёрами Всероссийского спортивного соревнования «Кубок Кавказа» по тайскому боксу. Оба боксёра являются воспитанниками спортивного клуба «Чемпион» в городе Боровичи. Ярослав Гурьянов занял первое место, Даниил Воронов завоевал «бронзу» первенства.

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