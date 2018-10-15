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Новгородские спортсмены взяли две медали «Кубка Кавказа» по тайскому боксу

Спорт

Первенство проходило в Краснодаре

Великий Новгород, 15 октября 2018, 10:41 — REGNUM  Два спортсмена из Новгородской области стали призёрами Всероссийского спортивного соревнования «Кубок Кавказа» по тайскому боксу. Оба боксёра являются воспитанниками спортивного клуба «Чемпион» в городе Боровичи.

Ярослав Гурьянов занял первое место, Даниил Воронов завоевал «бронзу» первенства.

Как сообщил ИА REGNUM организаторы состязаний, торжественная церемония открытия «Кубка Кавказа» состоялась 10 октября во дворце спорта «Олимп» в Краснодаре. Соревнования завершились 14 октября. Своё искусство продемонстрировали чемпионы и призёры мировых соревнований по тайскому боксу со всей России. За это время турнир посетили свыше 7 тыс. зрителей, а онлайн трансляцию в социальных сетях посмотрели более 10 тыс. любителей этого вида спорта.

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Бокс
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