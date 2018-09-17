Новгородские спортсмены взяли «золото» международного турнира по акробатике

Великий Новгород, , 10:29 — REGNUM Спортсмены из Новгородской области стали лучшими на международных соревнованиях по спортивной акробатике. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства спорта и молодёжной политике 17 сентября, регион в составе российской сборной представили три мужские пары и женская группа.

Соревнования, посвященные памяти Заслуженного мастера спорта СССР Юрия Золотова «Кубок Золотова», завершились в Великом Новгороде накануне. Всего участие в них приняли почти 200 спортсменов из восьми стран мира — Германии, Израиля, Казахстана, Армении, Молдавии, Азербайджана, Узбекистана и России.

Спортсмены областного Центра спортивной подготовки, подопечные тренерской бригады Федоровых СШОР «Манеж» завоевали три комплекта золотых медалей — среди мужских пар в возрасте 12−18 лет, среди женских групп в возрасте 13−19 лет, а также среди мужских пар в категории signors.

Добавим, в 2018 году Новгородская область приняла международный турнир по спортивной акробатике в 15-й раз.